Öğrencilerden geri dönüşüme destek

Okulda düzenlenen etkinlikte geri dönüşümü öğrenen minikler sadece arkadaşlarını değil ailelerini de çevre konusunda bilinçlendirme görevini üstlendiler.

Uzunmustafa İlkokulunda öğrencilere çevre bilinci kazandırılması amacıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte sergilenen slayt gösterimi ile çöpün ve geri dönüşüm atıklarının ne olduğu anlatıldı.

Etkinlikte Okul Müdürü Bekir Gürler, öncelikle öğrencilere doğayı korumak için çöplerin çöp kutularına atılması konusunda uyarılarda bulunurken, soru cevap şeklinde hangi çöplerin doğaya zarar verdiğini, hangi atıkların geri dönüşümünün sağlandığını anlattı.

Çöple ilgili bilgilenen öğrencilerin artık sınıflarında birer çevre gönüllüsü olduğunu söyleyen Gürler, öğrencilerden diğer arkadaşlarını bilgilendirmelerini istedi.

Öğrenciler rast gele atılan çöpler nedeniyle doğanın nasıl tahrip olduğunu içeren bir video da izlerken Müdür Gürler, öğrencilere geri dönüşümü anlatan broşürler dağıtılacağını söyleyerek, bu broşürleri öğrencilerin oturdukları evlerin girişine asmalarını istedi.