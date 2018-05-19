Öğrencilerden Kudüs için “Bir kandilde sen yak projesi”

Öğrenciler, “Kudüs’te bir kandil de sen yak” projesi kapsamında, Kudüs Müftülüğüne gönderilmesi için hazırladıkları Zeytinyağı ve Kur’anı Kerim’i Düzce Müftüsü Hüseyin Can’a teslim ettiler.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, Peygamber Efendimizin, “Kudüs’e gidemezseniz, oraya kandillerini aydınlatmak için zeytinyağı gönderin, böylelikle orada namaz kılmış gibi olursunuz” şeklindeki Hadis’i Şerif’inden yola çıkarak, “Kudüs için Bir Kandil de sen yak” projesini hazırladılar. Öğrenciler, proje kapsamında hazırladıkları Zeytinyağı ve Kur’anı Kerimi Kudüs Müftülüğüne gönderilmesi amacıyla İl Müftüsü Hüseyin Can’a teslim ettiler.

Öğrencilerle bir araya gelen Müftü Hüseyin Can yaptığı konuşmada, Kudüs’ün Müslümanlar için önemini anlattı, “Kudüs elden giderse Müslümanların namusu elden gitmiş gibi olur” dedi.

Projenin mimarı Asım Ataseven, Kudüs Müftülüğüne yazdığı mektubu okudu, Kudüs’e dikkat çekmek ve Müslümanlar için önemini göstermek için bu projeyi hazırladıklarını dile getirdi, “ Kudüs’ün unutulmadığını göstermek boynumuzun borcudur” dedi.

Öğrenciler daha sonra içinde Türk Bayrağı, Kur’anı Kerim, mektup ve zeytinyağları olan kutuyu Müftü Can’a teslim ettiler.