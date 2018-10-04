Öğrencilerin ağızları aşure ile tatlandırıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kalıcı Konutlar bölgesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından Aşure etkinliği düzenlendi. Düzenlenen aşure etkinliğinde ağızlar tatlandı.

Paylaşmanın ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi, birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp aşure aşı yapan birlikte yaşamanın tadına bakıp, sevgiyi paylaşmak adına Cumhuriyet ilköğretim Okulu tarafından Aşure etkinliği düzenlendi. Okulun etkinlik salonunda Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen etkinliğe öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kazanlarda hazırlanan aşureler veliler tarafından dağıtılarak çocukların ağızlarını tatlandı. Okul Aile birliği yönetimi destek olan herkese teşekkür ettiler.