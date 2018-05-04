Öğrencilerin hayallerindeki köprüleri yaptılar

Geleceğin mimarları tarafından tasarlanan konut ve köprüler büyük beğeni topladı.

Mustafakemal Ortaokulu bahçesinde okul yararına kermes düzenlendi. Ayrıca öğrenciler Teknoloji Tasarım Dersinde yaptıkları üç boyutlu mimari tasarımları okul dışındaki kaldırımda sergilediler. Köprülerden binalara hayal ürünü geri dönüşüm ve kartondan yapılan eserlerini kaldırımda sergileyen öğrenciler, gelecekte yapacaklarını da şimdiden hayal edip ortaya koymanın mutluluğunu yaşadılar.

Mustafakemal Ortaokulu Teknoloji Tasarım Öğretmeni Tülay Taştan, çocukların güçlü bir hayal gücünü sahip olduklarını belirterek, “Bu yıl gelişen teknoloji tasarım programıyla beraber mimari ve yapısal tasarım adı altında, çocukların hayal güçlerini kullanarak mimari yapılar yapmalarını istedik. Önce hayal ettiler, sonra tasarladılar son olarak ta 3 boyutlu maketlerini yaptılar. Sergide yer alan objelerin hepsi çocukların hayal ürünü. Mimari tasarımlar 4 haftada tamamlandı. Köprü tasarımları da yaklaşık 3 hafta sürdü. Çocukların hayal gücü inanılmaz. Geleceğin mimarları yetişiyor” dedi.