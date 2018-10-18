Öğrencilerin Okul Meclis Başkanlığı seçimi genel seçim havasında oldu

Aday olan 10 öğrenci sınıfları gezdi propaganda yaptı arkadaşlarından oy istediler. Öğrenciler kurulan sandıklarında oy kullanarak Okul Meclis Başkanını seçtiler.

Düzce Namık Kemal İlkokulunda seçim heyecanı vardı. Genel seçimleri aratmayan Okul Meclis Başkanlık seçimlerinde adaylar ilk önce vaatlerinin yer aldığı afişleri okulun koridorundaki duvarlara astılar. Ardından ise sınıf sınıf gezerek yapacaklarını sıraladılar oy istediler. 2 hafta süren seçim çalışmalarının ardından okulun girişine sandıklar kuruldu. Kurulan sandıklarda 3 ile 4 sınıf öğrencileri 10 aday için oy kullandılar. Oy kullanan öğrenciler Okul Meclis Başkanlığı için oy kullandıklarını söylediler. Bazı öğrenciler oy verirken arkadaşı olup olmadığını bakmadıkları seçim vaatlerine göre oy kullandıklarını aktardılar. Oy kullanma işleminin ardından öğrenciler oy kullandıklarına dair imzada attılar.

Okul Müdürü Ali Kemal Ardıç, iki haftadır öğrencilerin seçim çalışmalarına devam ettiğini belirterek “Gayet demokratik bir ortamda asıl seçimler kadar kaliteli bir şekilde öğrencilerimiz oylarını kullanıyorlar. İnşallah bizde çalışkan bir başkanla çalışacağız” dedi.

Seçimlerin kendileri içinde faydalı olduğunu işaret eden Ardıç konuşmasına şöyle devam etti; “Çocuk gözüyle onlarda bize yol gösteriyor. Çocukların söyledikleri ile bizde bazı değişik çalışmalar yapıyoruz. Bizim göremediklerimizi çocuklar görüyorlar. Bize yol gösteriyorlar yardımcı oluyorlar.”

Genel seçimleri andıran seçimlerde oy verme işlemleri devam ediyor.