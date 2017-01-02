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02 Ocak 2017 14:59

Öğrencilerinden üniversiteye ziyaret

Öğrencilerinden üniversiteye ziyaret

02 Ocak 2017 14:59

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Merkezinde YGS kursuna katılarak yükseköğretim sınavlarına hazırlanan öğrenciler, Düzce Üniversitesini ziyaret etti.
Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi ile başlayan ziyarette misafir öğrencilere eşlik eden Arş. Gör. Osman Kartal, Fakülte ve bölümler hakkında bilgiler verdi. Öğrencilere istediği bölümde eğitim görmeleri ve hayalindeki mesleği yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Ar. Gör. Kartal, tercih döneminde doğru ve temkinli davranılması gerektiğini vurguladı. Mezun olmakla her şeyin bitmediğini ifade eden Kartal, öğrencilere kişisel gelişimin önemli olduğunu ifade etti.
İşletme Fakültesi ziyaretinin ardından Teknoloji Fakültesindeki laboratuvar ve derslikleri inceleyen misafir öğrenciler, Fakülte Sekreteri Yunus Emre Şen ve görevli asistanlardan detaylı bilgiler aldılar. Üniversitedeki çalışma ve ders ortamlarını yerinde gören öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri bölümler hakkında geniş çaplı bilgi edinme fırsatını elde etiler.
Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi ile devam eden üniversite bilgilendirme gezisinde gençler, Kütüphane, Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi ile Üniversitenin yemekhanesini ziyaret ederek programlarını tamamladılar. Üniversite eğitimi ve kampüs yaşamı hakkında önemli bilgiler edindiklerini belirten öğrenciler, kendilerine bu fırsatı sağlayan Düzce üniversitesi yönetimine teşekkür ettiler.



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