Öğretmen adayları gözlemlerini anlattı

Kurdele kesimi ile başlayan programda Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kahraman Çatı, düzenlenen stantları gezerek yetkili öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Öğrencilerin yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Çatı, etkinliğin herkes için hayırlı olması temennisinde bulunarak, emeği geçen öğretim üyelerine ve öğrencilere teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıfta eğitim gören 44 öğrenci, ‘Okul Deneyimi’ dersi kapsamında 14 hafta boyunca Düzce’deki okullara giderek eğitim öğretim çalışmalarını inceledi. Öğrenciler, ders izleme süresince yaptıkları gözlemleri posterlere aktararak etkinliğe gelen Üniversite mensuplarıyla ve katılımcılarla paylaştı. Poster sergisi etkinliğinde; derslere öğrencilerin katılımını sağlamak, daha etkili ve verimli ders anlatımı için kullanılacak yöntem ve materyaller de sergilendi.

Şehirdeki orta öğretim öğrencilerinin de katılım gösterdiği etkinliği, Düzce Üniversitesi Öğretim Üyeleri; Doç. Dr. Sedat Karaçam, Doç. Dr. Murat Genç, Yrd. Doç. Dr. Volkan Bilir, Yrd. Doç. Dr. Ö. Seyfettin Sevinç, Yrd. Doç. Dr. H. Özge Arslan, Yrd. Doç. Dr. Şahin Danışman, ve Yrd. Doç. Dr. Hatice Kübra Güler koordine etti.