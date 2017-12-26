Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 10:57

Öğretmen adayları gözlemlerini anlattı

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Anabilim Dalı’nın ‘Okul Deneyimi Dersi’ kapsamında düzenlediği “Gözümden ve Gözlemden Okulum” adlı poster sergisi, Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Öğretmen adayları gözlemlerini anlattı

26 Aralık 2017 10:57


Kurdele kesimi ile başlayan programda Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kahraman Çatı, düzenlenen stantları gezerek yetkili öğrencilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Öğrencilerin yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Çatı, etkinliğin herkes için hayırlı olması temennisinde bulunarak, emeği geçen öğretim üyelerine ve öğrencilere teşekkür etti.


Düzce Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıfta eğitim gören 44 öğrenci, ‘Okul Deneyimi’ dersi kapsamında 14 hafta boyunca Düzce’deki okullara giderek eğitim öğretim çalışmalarını inceledi. Öğrenciler, ders izleme süresince yaptıkları gözlemleri posterlere aktararak etkinliğe gelen Üniversite mensuplarıyla ve katılımcılarla paylaştı. Poster sergisi etkinliğinde; derslere öğrencilerin katılımını sağlamak, daha etkili ve verimli ders anlatımı için kullanılacak yöntem ve materyaller de sergilendi.


Şehirdeki orta öğretim öğrencilerinin de katılım gösterdiği etkinliği, Düzce Üniversitesi Öğretim Üyeleri; Doç. Dr. Sedat Karaçam, Doç. Dr. Murat Genç, Yrd. Doç. Dr. Volkan Bilir, Yrd. Doç. Dr. Ö. Seyfettin Sevinç, Yrd. Doç. Dr. H. Özge Arslan, Yrd. Doç. Dr. Şahin Danışman, ve Yrd. Doç. Dr. Hatice Kübra Güler koordine etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
11
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    11°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç