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26 Kasım 2017 16:39

Öğretmen ve babası silahla yaralandı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bir öğretmen ve babası tartıştığı şahıs kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Öğretmen ve babası silahla yaralandı

26 Kasım 2017 16:39


Olay, Akçakoca Yalı Mahallesi Beşyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin T. henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı öğretmen olan F.G. adlı kadın ile babası M.G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin T. yanında getirdiği silahla öğretmen ve babasını bacaklarından yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı baba ve kızı Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




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