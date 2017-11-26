Öğretmen ve babası silahla yaralandı

Olay, Akçakoca Yalı Mahallesi Beşyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin T. henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı öğretmen olan F.G. adlı kadın ile babası M.G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin T. yanında getirdiği silahla öğretmen ve babasını bacaklarından yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı baba ve kızı Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.