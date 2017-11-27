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27 Kasım 2017 14:32

Öğretmenler keyifli bir akşam geçirdiler

Düzce Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kültür Merkezi’nde öğretmenlere özel Tınılar Halk Müziği Topluluğu ”Anılar’ da Türküler” konseri düzenledi.

Öğretmenler keyifli bir akşam geçirdiler

27 Kasım 2017 14:32


Yrd. Doç. Dr. Müslüm Akdemir’in hazırlayıp sunduğu Düzce Üniversitesi Tınılar Halk Müziği Topluluğu konseri Öğretmenler ve yakınlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kültür Merkezinde öğretmenler günü dolayısıyla düzenlenen Anılar’ da Türküler” konserine Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Akademisyenler İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, daire müdürleri ve öğretmenler katıldı.


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, tüm öğretmenler adına İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’e çiçek takdim etti. Gecede bir konuşma yapan Başkan Dursun Ay, ” 24 Kasım Öğretmenler Gününde Kültür Merkezimizde Öğretmenlerimiz için düzenlediğimiz gecede ilkokul öğretmenim Aysel Velioğlu’yla 46 yıl sonra buluşarak hasret giderdik. Günün anlam ve önemine binaen hediyemizi takdim ettik. Üniversitemizin Tınılar Halk Müziği Topluğu başta olmak üzere değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Müslüm Akdemir’e de bu güzel dinleti içinde ayrıca teşekkür ediyorum.


Tüm öğretmenlerinizin Öğretmenler Gününü bir kez daha kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.




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