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Öğretmenlere trafik dersi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetle ve Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğretmenlere trafik eğitimi verildi.


Düzce Turgut Özal Lisesi Konferans Salonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın kazaları önlemeye yönelik 100 günlük eğitim programı kapsamında Turgut Özal Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğretmenlerine eğitim semineri düzenlendi.


Düzce Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Yalçın Erken tarafından öğretmenlere trafikte uyulması gereken kurallar, trafikte neler yapılması gerekenler konusunda eğitim verildi. Seminerde ayrıca yaşanan trafik kazalarıyla ilgili çekilen kısa film de öğretmenlere izletildi. Eğitimde Polis Memuru Erken öğretmenlerin sorularını da yanıtladı.

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