Oğuzoğlu, “Samsun’a çıkış, Milli Mücadele Hareketi’nin başlangıcıdır”

Dr. Yusuf Oğuzoğlu, “Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı, aynı zamanda Türk Milli Mücadele Hareketi’nin başlangıcı olarak kabul edilir” dedi.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “Atatürk ve 19 Mayıs 1919‘u Anlamak” başlıklı konferans, gerçekleştirildi.

Kutadgu Bilig Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu tarafından verilen konferansta, Oğuzoğlu; Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da sadece Ordu Müfettişi sıfatıyla Samsun’a çıkmadığını dile getirerek, “Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı, aynı zamanda Türk Milli Mücadele Hareketi’nin başlangıcı olarak kabul edilir” şeklinde konuştu.

Mondros Mütareke Anlaşması’nın sonucu olarak Karadeniz, Marmara ve Akdeniz’deki limanlarımız ile Eskişehir, Ankara gibi işlek demiryolu istasyonlarının bulunduğu şehirlerin işgal edildiğini belirten Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, “1. Dünya Savaşı sırasında emperyalist devletlerin Osmanlı İmparatorluğu’nu paylaşma anlaşmalarının uygulanması için hazırlık yapılmaktaydı. Kasım 1918’de İstanbul önlerine zırhlı savaş gemilerini gönderen müttefikler, padişahı ve Osmanlı hükümetini baskı altına almışlardı” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak Suriye ve Filistin cephelerinde Osmanlı topraklarını savunduğunu dile getiren Prof. Dr. Oğuzoğlu, “Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes Anlaşması ile birlikte silahı bırakarak İstanbul’a dönmek zorunda kadı. O’nun, Kasım 1918 ile 15 Mayıs 1919 tarihleri arasında İstanbul’da Osmanlı Devleti’nin ve Türk vatanının geleceği için bir vatansever olarak çareler aradığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

İngilizlerin Mustafa Kemal Paşa’yı kendi emperyalist siyasetlerinin uygulanması bağlamında, bir tehdit olarak gördüklerini arşiv belgelerinin gösterdiğini ifade eden Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, “Örneğin, İngilizlerin Suriye ve Filistin işgal kuvvetleri komutanı General Allenby İstanbul’a gelerek Mustafa Kemal’in uzaklaştırılmasını temin için O’nun, terhis edilmiş 6. Ordu Komutanlığı’na atanmasını sağladığı görülüyor. Cumhurbaşkanlığı Arşivi’ndeki ilgili yazışmalarda Mustafa Kemal’in bu tayin emrini kabul etmediği, hastalığını ileri sürdüğünü ve yenilgi yüzü görmemiş bir Türk komutanının bir yabancı generalin maiyetinde öyle bir yeni göreve gitmesini kabullenmediğini öğrenmekteyiz. İşte, Mustafa Kemal Paşa’nın geniş Ordu Müfettişliği yetkileriyle donatılarak Samsun’a çıkış sürecinin başlamasının arka planında bu gelişmeler yatmaktadır” diyerek tarihi süreci özetledi.

Konferansın sonunda Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş tarafından Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu’na teşekkür belgesi takdim edildi.