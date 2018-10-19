Okan Yanmaz İyi Parti'den aday adayı olacak

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde son yerel seçimlerde MHP'nin adayı olan Okan Yanmaz'ın, 4 Kasım yerel seçimlerde İyi Parti'den aday adayı olacak.

Yerel seçim süreci yaklaştıkça aday adayları da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Akçakoca'da son yerel seçimlerde MHP'nin adayı olan Okan Yanmaz'ın seçimlere kısa bir süre kalmasına rağmen adaylığını açıklamamasının altında İyi Parti'den adaylığını göstereceği ileri sürüldü. Devlet Bahçeli ve kurmaylarının İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında gün geçtikçe artan gerilim nedeniyle özellikle parti içinde Akşener'e yakınlığıyla bilinen isimlere listeler de yer verilmeyeceğinin kesinleşmesi de Okan Yanmaz'ın tekrar MHP'den adaylığının önünü kapattığı ileri sürüldü. Bu nedenlerden dolayı sürpriz yaparak şansını denemek isteyen Yanmaz'ın, Akşener ve ekibiyle yaptıkları görüşmelerden tam destek çıktığı iddia edildi.

Uzun zamandır süren sessizliğini bozmaya hazırlanan Okan Yanmaz'ın önümüzde ki haftalarda adaylığını açıklaması bekleniyor.