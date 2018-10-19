Okan Yanmaz, İyi Partiden aday olacağını yalanladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde son yerel seçimlerde MHP'nin adayı olan Okan Yanmaz'ın, Mart yerel seçimlerde İyi Parti'den aday adayı olacak şeklinde çıkan haberi yalanlayarak, haberin asparagas olduğunu ifade etti.

Akçakoca'da son yerel seçimlerde MHP'nin adayı olan Okan Yanmaz'ın İyi Partiden aday adayı olmasına ilişkin haberi yalanladı. Yanmaz, yaptığı açıklamada İyi Parti'den aday adayı olmamasının tamamen şişirme ve uydurma olduğunu belirterek ''Bu haber tamamen asparagas bir haberdir. İyi Partiden aday adayı olmam söz konusu değildir. Ben Okan Yanmaz olarak MHP üyesiyim. Bu haber konusunda gerekli hukuki süreci başlatacağım'' dedi.