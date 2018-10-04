Okul geçidi çizgi çalışmaları yapılıyor

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kaldırımlardaki bordürler boyanarak, yaya geçit çizgileri çekiliyor. Düzce genelindeki belirlenen güzergahlarda asfaltlama çalışması nedeniyle yaya yolu çizgileri çizilmeyen, boyaları yıpranan kaldırımlardaki bordürler ve yaya geçit çizgileri ekipler tarafından yeniden boyanarak, yaya geçit çizgileri çizildi.

Öte yandan şehir merkezinde diğer cadde ve sokaklarda belirginliği kaybolan yaya geçidi ve yol çizgilerinin de yenilenme çalışmalarını önümüzdeki günlerde yapacak olan ekipler, özellikle okul önlerindeki yaya çizgilerinin en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.