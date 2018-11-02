Okul önlerine üç boyutlu yaya geçidi

Düzce Belediyesi Destek İşleri Müdürlüğü ekipleri Kalıcı Konutlar Farabi Lisesi önündeki yolda bulunan üç boyutlu yaya geçidinin uygulama çalışmalarına başladı. Optik yanılsamaya neden olan üç boyutlu yaya geçidi, sürücülerde yolda kasis bulunduğu izlenimi uyandırarak araçların yavaşlamasını sağlıyor. 3 boyutlu geçitten öğrencilerde böylelikle güvenli şekilde karşıya geçebiliyor.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, öğrencilerin ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla üç boyutlu yaya geçidi uygulaması başlattıklarını belirterek, "Bu sayede artık çocuklarımız yaya geçidinden daha güvenli bir şekilde geçebilecek. Sistemi Düzce genelinde ki tüm okul önündeki yaya geçitlerine uygulamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.