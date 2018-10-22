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Okul önlerine yaya geçitleri

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri araç trafiğinin yoğun olduğu okul önlerine yaya geçidi yapıyor.


Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul önlerinde yaya geçidi çalışması başlattı. Şehir merkezi ve genelinde ki tüm okul önlerinde ki yaya geçidi çizgilerinin en kısa zamanda tamamlanacağı belirtildi. Öğrencilerin güvenliğini amaçladıklarını vurgulayan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay; "Bu sayede artık çocuklarımız yaya geçidinden daha güvenli bir şekilde geçebilecek. Bu sistemi şehir merkezi ve genelinde ki tüm okul önündeki yaya geçitlerine uygulamayı hedefliyoruz" dedi.

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