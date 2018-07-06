Okula şehidimizin ismi verildi

Yıl ilkokuluna şehidinin adı verildi. Okulun adı, Şehit Metin Kucur İlkokulu olarak değiştirildi.

Düzceli şehit Metin Kucur’un adı Karaca Mahallesinde yaşayacak. 1977-78 Eğitim Öğretim yılında Karaca ilkokulu olarak Karaca camisinin altında 174 öğrenci ile eğitim öğretime başlayan, 1981 yılında iki katli yeni binasına taşınan ve adı 100.yıl ilkokulu olarak değiştirilen okula, 1997’de Hakkari’de Bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Metin Kucur’un adı verildi.

Karaca Mahallesi Muhtarı Bahattin Gümüş, “Şehidimiz Metin Kucur Düzce Şehitler Mezarlığına ilk defnedilen olmuştur. Mahallemizin okulunda eğitim görmesi, Karaca Mahallesinde yaşaması nedeniyle bizlere böyle bir talep geldi ve hemen resmi süreci Valilik ile başlattık ve okulumuzun adın Şehidimiz Metin Kucur’un adı ile anılmaya başladı. Burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.