Okullara çöp konteynırı ve bank montajı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokuluna öğrencilerin daha rahat zaman geçirebilmeleri, kısa sürelide olsa soluk alabilmeleri, oturup dinlenebilmeleri adına bank montajı yaptı. Ekipler bank montajının yanı sıra öğrencilerin daha sağlıklı bir çevrede eğitim alabilmeleri hem görüntü kirliliğinin hem de kötü kokuların önüne geçmek adına okul bahçesine çöp konteynırları da yerleştirdi. Öğrencilerin daha rahat ve sağlıklı bir ortamda zaman geçirebilmeleri için şehir merkezinde ve genelinde ki okullarda bu çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirten ekipler, tüm çabamız ve gayretimiz geleceğimizin mimarı olan çocuklarımız için. İfadelerini kullandı.