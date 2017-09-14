Okullarda öğrencilerin kitapları sıralarına bırakıldı

Akçakoca ilçesinde eğitim ve öğretim yılı ilköğretim haftası etkinliği öncesi kitaplar sıralara bırakıldı.

Eğitim öğretim yılı öncesi her yıl olduğu gibi öğrenciler sınıflarına girdiklerinde ders kitapları hazır olacak.

Akçakoca Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bakanlıkça gönderilen ilk, orta ve lise dengi okullara gönderilen kitaplar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe müdürlüklerine, ilçe müdürlükleri de okul müdürlerine göndererek kitaplar öğrencilerin sıralarına bırakıldı.

Akçakoca İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezer, yeni eğitim ve öğretim yılı hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, "2017-2018 eğitim ve öğretim yılı hazırlıklarımızı tamamladık. Okullar açılmadan bakanlığımızdan gönderilen öğrencilerimizin ders kitaplarının tamamı İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize gönderildi ve kitaplar çocuklarımızın sıralarına bırakıldı" dedi.