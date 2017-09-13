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13 Eylül 2017 12:19

Okullarını tanıyorlar

Okula yeni başlayacak miniklerin okullarına ve arkadaşlarına uyum sağlaması, heyecan ve korkularını yenmeleri için önceki yıllarda başlatılan uygulama bu yılda sürdürüldü.

Okullarını tanıyorlar

13 Eylül 2017 12:19

Annelerinin ve babalarının ellerinden tutan minik eller okulları renklendirdi.


Milli Eğitim Bakanlığınca, okula yeni başlayacak öğrencilerin okula alışmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan program uygulanmaya devam ediyor. Okula yeni kayıt yaptıran öğrenciler bu nedenle diğer öğrencilerden bir hafta önce okula başladı. Uyum programıyla "okul öncesi çocukları ve ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin okula uyumlarının sağlanması, okul kaygısının giderilmesi, sosyal ve sportif etkinliklerle öğrenme ortamını tanıması ve sevmesi, okul kurallarını öğrenmesi ve okula iyi bir başlangıç yapması" amaçlanıyor.


İlköğretime yeni başlayan öğrenciler okul hayatlarının ilk haftasında ders düzenini, teneffüsü, defter kullanmayı ve kalem tutmayı öğrenecek.


Uzunmustafa İlkokulu’nda aynı heyecan yaşanırken, minik öğrenciler kendileri için dün başlayan eğitim öğretim döneminde, okullarına geldiler ve yapılan tören sonrası sınıflarına yerleştiler.


Sınıflarını, arkadaşlarını tanımayan çalışan öğrenciler derslere başlarken, uyumda zorluk çekebilecek minikler için ise anne ve babalar tetikteydiler. Kimi veliler okul kantininde kimileri bahçede çocuklarını bekledi.


Okula başlamanın heyecanını yaşayan çocuklar az da olsa yabancılık çekerken, yeni yeni bilgiler öğrenecek olmanın mutluluğunu da taşıyorlardı.




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