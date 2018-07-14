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14 Temmuz 2018 10:43

Ölen genç avukat için idari ve hukuki işlem başlatıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Hastanesinde obezite tedavisi için geçirdiği ameliyat sonrasında vefat eden genç avukat Selin Selem için Düzce Üniversitesi kendilerine resmi bir müracaat olmadığı halde idari ve hukuki bir süreç başlattı.

Ölen genç avukat için idari ve hukuki işlem başlatıldı

14 Temmuz 2018 10:43


Genç kızın vefat etmesi ile ilgili Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada idari ve hukuki işlem başlatıldığı belirtilerek "Üniversitemiz Hastanesine obezite tedavisi amacı ile gelen ve geçirdiği ameliyattan bir süre sonra vefat eden Selin Selem’in vefatından dolayı büyük üzüntü duyuyor, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş salığı diliyoruz. Yaşanan elim olay ile ilgili olarak Üniversitemize yapılan resmi bir başvuru olmamasına rağmen, basında yer alan haberler ihbar kabul edilerek Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığınca ivedi olarak idari ve hukuki işlemler başlatılmıştır. Yapılacak idari ve hukuki işlem sonucunda varsa sorumlular hakkında gereken tüm işlemlerin yapılacağından herhangi bir şüphe duyulmaması hususu kamuoyuna saygı ile arz olunur" denildi.


Düzce’de obezite tedavisi için ameliyat olan Avukat Selin Selem (23) operasyonun ardından Sakarya’nın Sapanca ilçesine döndü. Genç genç avukat durumu kötüleşince tekrar hastaneye kaldırıldı. Selin Selem hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.




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