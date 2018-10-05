Önce aşure yediler sonra kan verdiler

Aşure yiyen vatandaşlar daha sonra kan verdi.

Akçakoca Kızılay Şubesi ve Kızılay Konukevi sakinleri tarafından cuma namazı sonrasında şehir merkezinde vatandaşlara aşure ikram edildi. İkram sırasında uzun kuyruklar oluştu. Birçok vatandaş aşure ikramı sonrası sıraya girerek kan verdi.

Akçakoca Kızılay Şube Başkanı Özkan Öztürk, Kızılay Şubesi ve Kızılay Huzurevi sakinleri ile birlikte Muharrem ayı sebebiyle aşure ikramında bulunduklarını belirterek "Bin kişilik aşure yaptırdık ve namaz sonrası vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Asıl amacımız ise kan verme alışkanlığını artırmak amacıyla böyle bir proje hazırladık. Kızılay şubemiz olarak bir çok etkinliklerimiz devam edecek" diye konuştu.