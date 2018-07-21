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21 Temmuz 2018 09:52

Orman işletmesi makine parkuru genişliyor

Akçakoca Orman İşletmesine, orman yollarının tamir bakım onarım işlerinde çalıştırılmak üzere bir adet greyder tahsis edildi.

Orman işletmesi makine parkuru genişliyor

21 Temmuz 2018 09:52


Piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon olduğu öğrenilen greyderin ilk test sürüşünü Akçakoca İşletme Müdürü Zafer Ekinci yaptı.


Kestanebayırı orman deposuna çekilen greyder için açıklama yapan İşletme müdürü Zafer Ekinci, “Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından alınan ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından Akçakoca İşletme Müdürlüğümüz de orman yollarının tamir bakım onarım işlerinde çalıştırılmak üzere bir adet greyder tahsis edilmiştir. Tahsis edilen greydere kurban kesilerek yol bakımlarına başlandı. Aracın Akçakoca ve Orman işletme müdürlüğümüze hayırlı olsun“ dedi.




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