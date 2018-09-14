Orman Ürünleri çalıştayı Gerçekleştirildi

Ağaç ve Orman ürünleri ile mobilya sektörü sanayicileri Çalıştay da bir araya geldi. Çalıştay, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu başkanı Tuncay Şahin'in açılış konuşması ile başladı. Tuncay Şahin, "Düzce'mizin ve Odamızın en eski ve köklü meslek grubunun üyelerisiniz. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, siz olmasaydınız 1959 yılında bu oda kurulamazdı. Odamızın kurulmasında en itici güç orman ürünleri sanayisi olmuştur. Bu vesile ile başta Afer Tütüncüoğlu ağabeyimiz olmak üzere, diğer kurucu üyelerimizi de burada rahmetle anmak isterim. Bu çalıştayda, bu sektörde Düzce'nin deprem öncesine kadar tartışmasız bir marka olduğu günlere nasıl dönebiliriz, geçmişte nerede hata yaptık da bugünlere geldik, eski gücümüze dönmek için neler yapabiliriz, kısa ve uzun vadede ne gibi stratejiler oluşturabiliriz bunu konuşmak ve konuştuklarımızı nasıl hayata geçirebileceğimizi planlamak istiyoruz. Gerek görülürse bir ya da daha fazla çalıştay da yapabileceğimizi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu başkanı Tuncay Şahin'in konuşmasından sonra danışmanlık firması yetkilisi Serdar Demirbilek (UR-GE) Uluslararası Rekabeti Geliştirme Destekleri hakkında bir bilgilendirme yaptı. Daha sonra, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Koordinatörü İbrahim Pehlivan yaptığı sunumda Dünya da ve Düzce'de mevcut orman ürünleri sanayisi hakkında sektörel bilgiler verdi.

Daha sonra, Kereste, Mobilya ve Parke-Kaplama ve Diğer adları altında 3 adet masada çalıştay çalışması başlatıldı. Parke-Kaplama ve diğer grubunda yeterli katılım sağlanamadığından diğer iki çalıştay masası birleştirildi. Bu masalarda bulunan ilgili sektördeki üyeler, sektörde yaşanan sorunları dile getirdiler. Çalıştay masalarında görevli modaratörler, Mobilya ve Kereste sektörü üyeleri tarafında dile getirilen sorunları listelediler ve bu listeler birleştirilerek genelleştirildi.

Oluşturulan sorun listelerindeki konular puanlama yolu ile öncelikli sorunlar tespit edildi, çözüm yolları ile ilgili öneriler üyelerden alındı. Bundan sonraki yürütülecek çalışmaların Düzce Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında olmasını tercih ettiklerini bildirdiler. Bu çalışmalar detaylı olarak oluşturulacak Çalıştay Raporunda yer alacak ve üyelerimizle paylaşılacak.

Çalıştaya destek vermek amacı ile katılan eski Takasbank Genel Müdürü Dr. Emin Çatana da çalıştayda alınacak kararların daha etkili sonuç vermesi adına işbirlikleri modelleri ve birlikte hareket etme konusunda uyulması gereken usul ve esaslar hakkında bilgiler verdi.