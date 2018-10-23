Ormanda gençleştirme çalışması yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesi Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Aydınpınar Orman İşletme Şefliğinin 2018 yılı kayın doğal gençleştirme programında bulunan alanlarda toplam 51 Hektar sahada orman gülü temizliği, arazi hazırlığı ve kayın tohumu ekimi çalışmaları tamamlandı.

2018 yılı içerisinde tohumlama kesimi yapılan, orman gülü temizliği ile ideal çimlenme yatağı oluşturmak amacıyla arazi hazırlığı çalışmaları Eylül ayı sonunda tamamlanan sahalara yöreye civar ormanlardan orman köylüsünün emeği ile toplanan 2 ton kayın tohumu ekiminin yapıldığı bildirildi.

Gölyaka Orman İşletme Müdürü Mevlüt Arslan, yapılan doğal gençleştirme çalışmaları ile 2018 yılı ilkbaharında sahada yoğun gençlik getirilerek başarılı bir gençleştirme yapılmasının amaçlandığını ifade etti.