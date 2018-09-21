Ormanın içine 738 kök kenevir ekmişler

Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri ve Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen istihbari bir bilgiyi değerlendirerek Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünde ormanlık alanda arama yaptı. Yapılan aramada ormanın üç farklı noktasına ekilmiş toplam 738 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.