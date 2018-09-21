İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ormanın içine 738 kök kenevir ekmişler

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda orman içinde üç farklı bölgeye ekilmiş 738 kök kenevir ele geçirdi.


Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri ve Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen istihbari bir bilgiyi değerlendirerek Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünde ormanlık alanda arama yaptı. Yapılan aramada ormanın üç farklı noktasına ekilmiş toplam 738 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.