Ormanlar uzman kişilerce hazırlanan sistemlerle korunmalı

Dr. Marian Drago değişen iklim şartlarına bağlı olarak küresel ısınmanın etkisini en aza indirebilmek amacıyla, ormanların geleneksel yöntemlerle değil, alanında uzman kişilerce hazırlanan sistemlerle korunması gerektiğini söyledi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte kendisiyle özdeşleşen Konferanslar Serisi'ne hızla devam ediyor. 33.sü düzenlenen ve Dr. Marian Drago'nun sunum yaptığı konferansa Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Necmi Aksoy, Doç. Dr. Engin Eroğlu ile öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi.

Misafir Öğretim Üyesi Doç. Dr. Marian Drago, “Multi-Purpose Forest Management Challenged by Nature Conservation and Social Wefare” (Sosyal Refah ve Doğa Koruma ile Mücadelede Çok Amaçlı Orman Yönetimi) başlıklı sunumunda değişen iklim şartlarına bağlı olarak küresel ısınmanın etkisini en aza indirebilmek amacıyla, ormanların geleneksel yöntemlerle değil, alanında uzman kişilerce hazırlanan sistemlerle korunması gerektiğini vurguladı. Romanya'nın 2000 yılından sonra hazırladığı iklim değişikliği, sosyal refah ile orman yönetimi planlamasında, oldukça katı yasalar getirdiğini belirten davetli konuşmacı, bunların etkisinin 30 yıl sonra görülebileceğini dile getirdi.

1992 yılında Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde 172 ülkenin katıldığı Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda; Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne Romanya'nın da imza attığını söyleyen konuşmacı, devlet olarak ekolojik sistemi koruma adına önemli bir bütçe ayrıldığını sözlerine ekledi.

Kyoto ve Paris Protokollerine de değinen Doç. Dr. Marian Drago, bu anlaşmalarla arazi kullanımlarında hesap verilebilir kuralların ön plana çıkarıldığını söyleyerek, ancak bazı uluslararası anlaşmaların herhangi bir yaptırımı olmadığı için de devletlerin, biyoçeşitliliği korumak için ayrıca kanun çıkarmaları gerektiğini ifade etti.

Konferans sonunda Doç. Dr. Marian Drago'na yaptığı çalışmalar ve sunumu için Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.