Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyü ormanlık alanında meydana geldi. İddialara göre Olcay B., birlikte çalıştığı işçilere bilinmeyen bir nedenle tüfekle ateş açtı. Saldırıda Erol ve Bayram isimli kişiler ile Hakan Çalışkan olay yerinde hayatını kaybederken, Yalçın A., Erol D. ve Furkan D. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Düzce Atatürk Üniversitesi ve Hendek Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili iki cumhuriyet savcısını görevlendirdiği öğrenildi.