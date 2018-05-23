Ortaöğretim Öğrencilerinden Düzce Üniversitesi’ne ziyaret

Üniversitelerdeki eğitim, öğretim ve kültürel hayatı yerinde görmek isteyen Düzce Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesini gezerek, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesi’ni ziyaret etti.

Üniversite adayı gençler, yapılan çalışmaları, laboratuvarları ve derslikleri yerinde inceleme fırsatı bularak, merak ettikleri konular hakkında Fakültelerde görev yapan Düzce Üniversitesi akademisyenleri tarafından bilgilendirildi.

Düzce Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Ayşe Seis, Rehberlik Öğretmeni Sema Nur Aydoğan ve Sınıf Rehber Öğretmeni Beyza Üçüncü eşliğinde Düzce Üniversitesi’ni ziyaret eden öğrenciler, gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını dile getirerek yetkililere teşekkür ettiler.