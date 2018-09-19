Osmaniye Batı Karadeniz'in kardeşi oldu

Batı Karadeniz Ticaret ve Sanayi Odalarının ortak kararı ile geçtiğimiz günlerde elim bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un anısına Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası bölge odaları kardeş oda olarak belirlendi.

Kardeş Odalar imza törenine DTSO'yu temsilen Meclis Üyeleri Murat Taştepe ve Ömer Demirtaş katılırken, Adana ve Osmaniye programlarında Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, yine başka bir program nedeniyle Adana'da bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile de bir araya geldiler.

Düzenlenen ziyaret programlarının ardından bölge odalarının da katılımlarıyla OTSO Kardeş Odalar Protokolü imzalandı. OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Murat Aksoy ile DTSO Meclis Üyesi Murat Taştepe protokole imza atarken, diğer oda temsilcileri imzaları da aynı protokolde yer aldı.

OTSO'nun kardeş oda olarak belirlenmesinin çok anlamlı olduğunu belirten DTSO Meclis Üyesi Murat Taştepe, "Bölgemizdeki çevre odalar ile görüşmeler neticesinde Akçakoca, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karadeniz Ereğli, Devrek, Gerede, Çaycuma, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odaları arasında iletişimi güçlendirmek, Hizmet standartlarını yükseltmek, ortak toplantılar düzenlemek, ortak faaliyetler tertiplemek, ortak çalışmalar ile daha etkin ve nitelikli projeler üretmek, sosyal ve kültürel faaliyetlerde işbirliği yaparak odaların sosyal kalkınmaya olan katkısını artırmak ve bu ortaklığın bölgelerde bulunan diğer Oda ve Borsalara örnek olmasını sağlamak amacı ile "Kardeş Odalar İş Birliği Protokolü" imzalanması gündeme gelmiş ve yakın bir zamanda hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden OTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan elim saldırı nedeniyle OTSO'nun kardeş oda olarak belirlenmiş, Odamızın da bu protokole dahil ederek Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na bu birliktelikle destek olunmasına ve bu protokol dahilindeki odalarla protokolün Osmaniye TSO'da imzalanmıştır" dedi.