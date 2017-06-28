Osmanlı torunundan Başkan Keleş’e ziyaret

Abdülhamit Han’ın 4. Kuşak torunu Orhan Osmanoğlu ve eşi Esra Gürkan Osmanoğlu Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş’i makamında ziyaret ettiler.

Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Abdülhamit Han’ın 4. Kuşak torunu Orhan Osmanoğlu’nun eşi ile birlikte ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sırasında Başkan Mehmet Keleş, Osmanoğlu çiftine çeşitli hediyeler takdim etti.

Şehzade Orhan Osmanoğlu Babası Harun Osmanoğlu Cünye-Lübnan’da 1963 yılında Dünyaya Gelmiştir. Sayın Esra Gürkan Osmanoğlu İle Evlidir. Uzun Yıllar Burada Kalan Şehzade Orhan Osmanoğlu’nun Büyük Kızı Nihan Osmanoğlu’da Yine Cünye-Lübnan’da Doğmuştur. Çok iyi Arapça bilmektedir. Şehzade Orhan Osmanoğlu Efendi, Osmanlı devletinin 34. Padişahı Serdar-ı Hakan Cennet Mekân Sultan İkinci Abdülhamid Hazretlerinin 3. Kuşak torunu olan Dahi Hanedan Ailesinin Reisi Harun Abdülkerim Osmanoğlu Efendi’nin oğlu ve Cennet mekân Sultan İkinci Abdülhamid Han Hazretlerinin 4. Kuşak torunudur.