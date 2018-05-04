Ot festivali için stantlar hazır

Düzce Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisinin düzenlediği ve artık geleneksel hale getirilerek bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Düzce Otları Tyche Bereket Festivali” için stantlar hazırlandı. Anıtpark Meydanında oluşturulan alandaki hazırlıkları Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, eşi Nursel Ay, Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Özgür Sağlam ve Elif Sezer Cebar ile Düzce Belediyesi Meclis Üyesi Gönül Asuk yerinde inceledi. El emeği göz nuru ürünler ile Düzce’nin birbirinden çeşitli otlarının ve meşhur yemeklerinin sergileneceği stantları gezerek yetkililerden bilgi alan Başkan Ay “Düzcemizin Ot Festivalinin bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Bu iş için çalışan valiliğimiz, belediyemiz, kent konseyimiz, sivil toplum kuruluşları hepimiz birleştik ve bu etkinliği düzenledik. Burada biz Düzce Belediyesi olarak alt yapıyı oluşturduk. Hiçbir ücret almadan isteklilerin hizmetine sunduğumuz bu alanda yöremizin her yerinden gelenler kendi stantlarını kurdular. Düzce’de ağırlıklı olarak ot ön planda olmak kaydıyla herkes kendi yöresinin değerlerini burada sergiliyor. Dolayısıyla Düzcemizin bütün zenginliğini bu meydanda görebiliyoruz. Düzcelileri buraya davet ediyoruz, gelsinler görsünler.

Öte yandan“Düzce Otları Tyche Bereket Festivali” nde stant taleplerinin de yoğun olduğundan bahseden Başkan Dursun Ay etkinliğe ilginin fazla olması sebebiyle festivalin üç günden beş güne kadar uzatılabileceğini belirterek, “Resmi açılışı yarın yapacağız ve etkinlik programı üç görünüyor ancak biz bunu beş gün devam etsin istiyoruz. Çünkü çok güzel bir organizasyon. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Etkinliğe ilgi ve katılım çok güzel. Herkes buraya gelsin ve yöresel ürünlerden mutlaka alsınlar” ifadelerini kullandı.