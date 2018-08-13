Otoban bağlantısı inşaat çalışmalarını incelediler

Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Dursun Ay, 29 Ekim’de bitirilmesi hedeflenen otoban bağlantı yolunda incelemede bulundular. Vali Dağlı, yolun planlanan tarihte bitirilmesi için yoğun çalışma olduğunu söyledi.

Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay, Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç ve Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam ile çalışmaları devam eden otoban bağlantı yolunda incelemelerde bulundular. Yetkililerden bilgi alan Vali Dağlı ve Başkan Ay asfaltlama çalışmaları ve otobana çıkış noktalarında incelemelerde bulundular. İncelemelerine Azmimilli Mahallesinde bulunan giriş noktası ile başlayan Vali Dağlı ve Başkan Ay, otoban Düzce bağlantı noktasına kadar giderek yetkililerden proje ile ilgili detaylı bilgi aldılar.

Vali Dağlı, bağlantı yolunun önümüzdeki 29 Ekim’e bitirilmesi için söz alındığını söylerken, çalışmaların hangi aşamada olduğunu görmek için inceleme yaptıklarını söyledi. Yapılan incelemeler doğrultusunda yolun 29 Ekim’e yetişeceğine inandıklarını da dile getiren Vali Dağlı, Düzce’ye bir bağlantı yolu kazandırmak için yoğun çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Vali Dağlı, “Son durumu şu anda gördük. Bize verilen bilgi ki, yapılan çalışmalarında bu aşamada olduğunu gözümüzle görmüş olduk, 29 Ekim’e yetişeceğini bize ifade ediyorlar. Düzce olarak da zaten büyük bir beklenti var şu anda. Hemen hemen her gün basına yazılan çizilenlerle, bağlantı yoluna ne oldu diye bize sorulan ifadeler var. 29 Ekim’de açılacağını ifade ettiler, biz de açılacağını düşünüyoruz” dedi.

Vali Dağlı Azmimilli Mahallesinde yaşanan duvar sorunu için ise, vatandaşın mağdur etmeden bir çözüm bulunacağını bildirdi.

Dağlı, “Otoban standardında bir yol olduğu için mecburen belli standartlara uyulması gerekiyor. Biz başkanımızla beraber karayolları genel müdürlüğü ile görüşmelerimizi yaptıktan sonra bu nasıl telafi edilebilir, vatandaşlarımız nasıl daha az mağdur olarak hayatlarına devam edebilir, bu hafta içerisinde görüşmemizi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Dursun Ay ise, Azmimilli Cami geçişlerinde ve Beyköy geçişinde yaşanan problemlerin çözüleceğini bildirerek “Valimizle gerekli görüşmeleri yaptık, yol ne durumda, otoban bağlantısının getirileri kadar götürüleri de olacağını konuştuk. Azmimilli’de o noktada cami geçişlerinde ve Beyköy geçişinde problem var, onları yerinde proje aşamasında inceliyoruz. Gerekli çalışmaları yapacağız” şeklinde konuştu.