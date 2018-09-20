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Otogar Beyköy arasına içme suyu hattı çekildi

Düzce Belediyesi alt yapı çalışmaları kapsamında Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Beyköy arasına içme suyu hattı çekiyor.


Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü alt yapıda eksikleri gidermeye devam ediyor. Şehir merkezinde belli noktalarda çalışan ekipler, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hat çalışmalarını belirlenen plan çerçevesinde sürdürüyor. Şehirler arası Otobüs Terminali ile Beyköy arasında içme suyu hat çekme çalışması sürdürülürken yapılan açıklamada çalışma programı çerçevesinde yatırımların ihtiyaç duyulan alanlara öncelik verilerek devam edileceğine dikkat çekildi.

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