Otokroscular Düzce'de tozu dumana kattılar

DÜZCE(İHA) – Düzce'de düzenlenen Otokros yarışlarında sporcular en iyi dereceyi yapmak için tozu dumana kattılar. Türkiye şampiyonları, iki gün sürecek tırmanma yarışları sonunda belli olacak.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Otokros Yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin değişik illerinden gelen 19 sporcu araçları ile büyük mücadele vererek en iyi zamanı yapmaya çalıştılar. Yarışmacılar yarış sırasında tozu dumana kattılar.

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Nevzat Arslan, heyecanlı bir yarış olduğunu belirterek, “Kaynaşlı ilçesi otomobil sporları kapsamında çok heyecanlı bir hafta sonu yaşıyor. Bugün itibarıyla bu gördüğünüz pistte Türkiye Otokros yarışması düzenleniyor. 3 yarıştan ibaret olan yarışlar otokros kategorisinde toprak zeminde parkurda 5 tur olarak düzenliyoruz. Pazar günüde Topuk Yaylası'nda tırmanma etabının son yarışı yani Türkiye ralli final yarışı, 1. ve 2.'lerinin belli olacağı yarışı düzenleyeceğiz. Yarışı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü yapıyor ama Düzce'nin DOSOD Kulübü burada bizimle beraber bize her türlü desteği salıyorlar. Yarışta 19 araç oto kros dalında kayıt yaptırdı. Pazar günü tırmanma parkurunda 12 aracımız yarışacaklar. Bunun haricinde parkurumuz çok iyi ve kuru bir hava var. Kaynaşlı ve Düzce halkı sporu seviyorlar. Onlara da sporcular en iyi şekilde görsel güzellik sunmak için ellerinden geleni yapıyorlar” diye konuştu.

Aydın: "Organizasyonu Düzce'ye getirmenin gururunu yaşıyoruz"

Düzce Otomobil Sporları Kulübü Başkanı İsmail Aydın ise, “Federasyona bağlı takvimde olan bu organizasyonu Düzce'ye getirmenin gururunu yaşıyoruz. Sosyal aktivite ve federasyona bağlı yarışların Düzce'de olması Düzce'nin, Kaynaşlı'nın Türkiye'de tanınması, ön plana çıkması için biz de otomobil sporları olarak elimizden gelen tüm çabayı harcıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Okan Tarnıverdi: "Zemin çok kaygan ve çok keyifli"

Ralli Pilotu Okan Tanrıverdi de Kaynaşlı etabını yarışçıların çok sevdiğini belirterek, "Zemin çok kaygan ve çok keyifli. İlk yarışı bitirdik, ikinci yarışa başlayacağız. Havada güzel, oldukça keyif alıyoruz. Arabalar sınıf, sınıf yarışıyor. Zamana karşı ilk 3'e girmeye çalışıyoruz. Burada kalan ilk 3 araba ise Türkiye finaline gidecek” şeklinde konuştu.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışlar gün boyu sürerken vatandaşlarda yarışları büyük bir ilgi ile izledi.