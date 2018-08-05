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05 Ağustos 2018 22:48

Otomobil park halindeki tıra çarptı: 6 yaralı

Akçakoca’dan Düzce istikametine seyreden otomobil, D-655 Karayolu’nda yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı.

Otomobil park halindeki tıra çarptı: 6 yaralı

05 Ağustos 2018 22:48

Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.


Kaza; akşam saatlerinde Akçakoca Düzce D-655 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Akçakoca’da denizden dönen A.Ö. idaresindeki 41 E 7517 plakalı otomobil, D-655 Karayolu Yığılca ışıklı kavşakta yolun kenarında park halinde bulunan 34 BHY 672 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde bulunan sürücü A.Ö. ile otomobilde bulunan Ö.C.Ö., T.Ö., E.C., M.C. ve H.C. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




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