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Otomobil takla attı: 1 yaralı

Düzce D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde D-100 karayolu Düzce kesimi Döngelli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce'den İstanbul istikametine gitmekte olan 34 DM 9279 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı ve refüje uçtu. Kazada aracın ön kısmı paramparça olurken sürücü A.Y. kazadan yara almadan kurtuldu ancak araçta yolcu olarak bulunan T.S. ise yaralandı. 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı T.S., daha sonra ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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