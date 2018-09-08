Otomobil takla attı 3 kişi yaralandı

Kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevki’inde meydan geldi. Alınan bilgilere göre, Bolu’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Burhan K. idaresinde ki 34 BKD 013 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında ki bariyerlere vurduktan sonra takla atarak refüjde kaldı. Trafik kazasında araç içerisinde bulunan sürücü Burhan K., Büşra K. ve 2 yaşındaki Z. İ. K yaralandı. Yaralılar Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.