Otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaza, Düzce Akçakoca D-655 karayolu Konuralp mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Akçakoca’dan Düzce istikametine gitmekte olan İbrahim A. idaresindeki 34 RG 7772 plakalı otomobil D-655 karayolu üzerinde iddialara göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan sürücü İbrahim A., Ayşe A., Afet A. ve Zeynep A. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle kısmen kapanan yol aracın çekici yardımı ile çekilmesi ile tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.