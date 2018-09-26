Otomobil takla attı 5 yaralı

Kazada otomobilin içinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Sakarya'nın Hendek İlçesi Çukurhan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Bedri K. idaresinde ki 34 DZ 3586 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı. Kazada aracın içerisinde bulunan sürücü Bedri K., araçta bulunan Nuriye K., Enver K., Tuana Ö. ve Nuran T. yaralandılar. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sakarya ve Düzce'de ki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Aynı bölgede ikinci kaza

Kaza olan bölgede ikinci bir kaza daha meydana geldi. 06 DH 4995 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda orta alandaki bariyerlere ardından yol kenarındaki bariyere çarparak geldiği istikamete geri döndü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Araçlar çekici yardımı ile çekilerek yol trafiğe açıldı.