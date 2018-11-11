Otomobil trafik ışıklarında bekleyen araca çarptı: 3 yaralı

Düzce'de bir otomobil, trafik ışıklarında bekleyen araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Doğanlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.H.A. idaresindeki 78 SJ 209 plakalı otomobil, kavşakta bulunan ışıklarda bekleyen Ü.K. idaresindeki 06 FF 1199 plakalı hafif ticari araca ışıkları fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak dükkanların duvarına çarpıp durabilirken, kazaya neden olan otomobil ise kavşakta ters döndü. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ü.K. ile otomobil sürücüsü H.İ.A. ve otomobilde bulunan C.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi. Yaralılar, kaza yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.