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Otomobil yoldan çıktı 1 kişi yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce merkez Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda meydana gelen kazada otomobil yoldan çıktı fındık bahçesine girdi.

Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.


Kaza Düzce Merkez Kalıcı Konutlar bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kalıcı Konutlar istikametinden Düzce kent merkezi istikametine giden Hakan Ö. otomobil yağan yağmurun ardından kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan fındık bahçesine girerek durdu.


Kazada otomobil sürücüsü Hakan Ö. hafi şekilde yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

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