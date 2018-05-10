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10 Mayıs 2018 18:25

Otomobile zulalanmış uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de polis ekiplerinin yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde, uyuşturucu yüklü otomobil durduruldu.

Otomobile zulalanmış uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

10 Mayıs 2018 18:25

Araca zulalanmış uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu.


Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Diyarbakır’dan İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimat doğrultusunda uyuşturucu yüklü araç durduruldu. Durdurulan araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, araca zulalanmış 7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.




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