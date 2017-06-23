Otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Kent merkezinde bir otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Düzce’nin Camikebir Mahallesi Alemdar sokakta Ayhan Güngör’e ait park halindeki otomobilin motor kısmına 1 metre uzunluğunda yılan girdi. Çevredeki vatandaşların uyarması sonrasında Ayhan Güngör aracının bulunduğu Alemdar sokağa itfaiye ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekipleri aracın bulunduğu yerden alarak Düzce Belediyesi İtfaiye müdürlüğü önüne çekti. Burada aracın bir çok noktası sökülerek yılan çıkartılmaya çalışıldı. Tam bu sırada korkan yılan otomobilin açık olan kapısından içeri girdi. Otomobilin içine giren yılan yine ekipler tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı. Ayhan Güngör ise komşu esnafın aracına yılanı girerken gördüğünü ve bunun üzerine itfaiye haber verdiğini belirtirken “Yılanı öldürmek yerine canlı olarak çıkartılması için itfaiye ekiplerine haber verdim. Sağ olsunlar onların çabaları ile yılan çıkartıldı, doğaya salındı” dedi.