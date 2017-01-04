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04 Ocak 2017 14:15

Otomobille bisikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Otomobille bisikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

04 Ocak 2017 14:15

Düzce D-100 karayolu Öztürkler kavşağında otomobille bisikletin karıştığı kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza D-100 karayolu Öztürkler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bolu’dan Sakarya istikametine gitmekte olan Cemalettin P. idaresindeki 81 DN 908 plakalı otomobil Öztürkler ışıklı kavşağına geldiği esnada yolun karşısına bisikleti ile geçmeye çalışan Hayri Y.’ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde 112 ekipleri tarafından yapıldı ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



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