Oyuncu Anne Düzcelilerle buluşacak

Düzce Belediyesi'nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında çocuk gelişimi ve eğitimiyle ilgili kitaplarıyla tanınan Şermin Yaşar ‘Mutlu Oyunlar Mutlu Çocuklar' konulu seminer için Düzce'ye geliyor.

“Oyuncu Anne” isimli kitabıyla kamuoyu tarafından bilinen Yaşar, mutlu çocuk yetiştirmenin püf noktalarını Düzceliler ile paylaşacak. Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan seminer 24 Eylül Pazartesi Saat 14:00'de başlayacak. Katılımın ücretsiz olacağı seminere tüm Düzceliler davetli. Şermin Yaşar, seminer öncesi kitaplarını Düzceliler için imzalayacak.