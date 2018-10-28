(Özel) 13 yaşındaki Kaan temiz ve pis suları ayrıştıran sistem geliştirdi

Düzce'de 13 yaşındaki Kaan Ayyıldız, temiz su kaynaklarını kurtarabilmek amacıyla geliştirdiği temiz ve pis suları ayrıştıran sistem ile uluslararası STEM yarışmasında Türkiye 2. oldu.

Temiz su kaynaklarının aşırı kirlenmesi 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Kaan Ayyıldız'ı harekete geçirdi. BİLSEM öğrencisi Kaan Ayyıldız, temiz su kaynaklarını kurtarabilmek amacıyla geliştirdiği temiz ve pis suları ayrıştıran sistem ile uluslararası STEM yarışmasında da Türkiye 2. oldu. Temiz su yataklarındaki kirlenmenin hızla devam etmesi nedeniyle içecek su bulunamayacağı endişesi ile böyle bir buluş yaptığını ifadeden Kaan, bu sistemle evlerde ve iş yerlerinde deterjanlı sular ile temiz suların atık su borusunda ayrıştırıldığını söyledi. Kaan, projeyi geliştirmesinde en büyük etkenin ise evlerde ve iş yerlerinde kullanılan deterjanlı suların dere, akarsu, nehir gibi temiz su yataklarına gitmesi ve zaten sınırlı olan temiz su yataklarının deterjan ya da zehirli atıklarla daha da kirlenmesinin önüne geçmek olduğunu söyledi. Kaan, “Su Kaynaklarımız hızla kirleniyor. Küçücük bir deterjan onlarca litre suyu kirletebiliyor. Bu nedenle deterjanlı suyu başka yere, temiz suyu başka yere aktarırsak temiz su yataklarını daha iyi korumuş oluruz. Sistem deterjanlı su iletkenlik farkının normal suya göre daha fazla olmasına göre çalışıyor. Deterjan suya göre elektriği daha iyi iletiyor. Böylece deterjanlı sular bir depoda biriktirilirken, kullanılmış ama temiz su doğaya bırakılabiliyor” dedi.

Projeye göre evlerde veya iş yerlerinde kullanılan suyun kanalizasyona akarken lavabo altına konulan basit bir düzenekle deterjanlı ya da temiz olup olmadığı belirleniyor. Ardından sistem harekete geçiyor ve suyu niteliğine göre ayırıyor.