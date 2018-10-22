İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Akçakocalı balıkçı bin kasa torikle limana döndü

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 50 yıldır balıkçılık yapan Hacı Hamdi reis bin kasa Torik balığı ile balıkçı barınağına döndü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 50 yıldır balıkçılık yapan Hacı Hamdi reis bin kasa Torik balığı ile balıkçı barınağına döndü.


Akçakocalı Hacı Hamdi Reis sabaha karşı Balıkçı barınağına bin kasa Torik balığı ile barınağa döndü. Torik balıklarının tanesi 3 ile 5 kilo arasında geliyor. Bir kasaya 2 tane torik sığdıran balıkçılar, Torik balıklarını kasalara koyarak sevkiyata hazır hale getirdiler.


50 yıldır balıkçılık yapan Hacı Hamdi Reis uzun yıllardır torik balığı avlamadıklarını belirterek, ''Gece haber geldi. Melenağzı mevkisinde balık görüldü diye. Bizde balığa doğru ilerledik ve uzun zamandır avlamak istediğim Torik balığını avladık. Allah bereket versin'' diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.