(Özel) Çocuk parkına terk edilen at çocukların gözleri önünde çırpına çırpına can verdi

Düzce'de çocuk oyun parkında, ölüme terk edilen at çocukların gözleri önünde çırpına çırpına can verdi. Atı kurtarabilmek için çabalayan çocukların çabası da sonuçsuz kaldı. Atın son anlardaki çırpınışları yürek parçaladı.

Düzce Merkez'de meydana gelen olayda; Aziziye Mahallesi'nde Çocuk Parkı içerisine bir at sahipleri tarafından terk edildi. Aziziye İlk ve Ortaokulu'nun hemen yanı başında bulunan parkta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan atı, parka oyun oynamaya gelen çocuklar fark etti. Atın haline acıyan çocuklar durumu hemen yetkililere bildirerek yardım istediler. Bu esnada hasta olduğu belli olan at, hareket etmekte zorlandığı görülürken, son bir hamle ile ayağa kalkarak yürümeye ve parktan çıkmaya çalıştı. Ancak bunu başaramayarak kendini yere bıraktı. Defalarca hareket etmeye ve ayağa kalkmaya çalışan ve gece yağan yağmurun altında fazla kaldığı belli olan at, ayağa kalkmayı başaramayınca kendisini yeniden yere attı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de çocuk parkındaki atı kurtarmak için, veteriner getirmeye gittiler. Ancak ne çocukların çabası ne de zabıtanın çabası sahipsiz, ölüme terk edilmiş atı kurtarmaya yetmedi.

Ayağa kalkmakta ve hareket etmekte zorlanan atın bu halini gören çocuklar, büyük üzüntü yaşarken, atı kurtarmak için yaptıkları çabalarda boşa gitti. At, bütün çırpınışlarının ardından çocukların gözü önünde can verdi.

12 yaşındaki çocuk yaşadıklarını anlattı; “Sabah saatlerinde arkadaşlarımla parka geldik. Burada atı gördük. Herkesten yardım istedim. Ancak yardım istediğimiz herkes sadece bir yerleri aramamızı söylediler. Yardımcı olmadılar. Atın bu hali beni çok üzdü” dedi.