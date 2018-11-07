Özel çocuklar en mutlu gününü jandarma ve polislerle yaşadı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de özel eğitim ve uygulama merkezi öğrencileri düzenlenen etkinlikte bindikleri polis ve jandarma araçlarında siren çalıp anons çekerek eğlenceli dakikalar yaşadılar. Ekipmanlarını çocuklara tanıtan ekipler, özel öğrencilerin eğlencesine ortak oldular.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yeşildüzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri, Düzce Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler. Öğrencileri, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz karşılarken, bir öğrencinin tekmil vererek selamlaması renkli görüntülere sahne oldu. Ziyarette ilk olarak öğrencilere jandarma araçları tanıtıldı, araçlara ve emniyetin ekip motorlarına binen çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi. Daha sonra Jandarma arama köpeklerini tanıyan çocuklar, köpeklerin gösterilerine alkışlarla karşılık verdiler. Özel öğrenciler köpeklerle oynama fırsatı da yakaladılar.

Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, özel çocuklara farklı bir gün yaşatmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek “Bugün onlar için unutulmaz bir gün olacak. Böyle etkinliklere devam edeceğiz, onlar adına farkındalık oluşturmak amacındayız” dedi.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz de, böyle etkinliklerin, görevleri icabı yaşadıkları strese ara vermek adına da olumlu olduğunu dile getirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise, çocuklara özendiğini söylerken, Çetinkaya ve Deniz'e bu etkinlik için teşekkür etti.